Amrani Nazim rejoint le Paradou AC

Par DDK | Il ya 31 minutes | 80 lecture(s)

Le meneur de jeu des Lionceaux de Sébaou de Draâ Ben Khedda, âgé de 16 ans, vient de rejoindre officiellement les rangs du Paradou AC.

Pétri de qualités, cet élément, qui a été auteur d'une saison époustouflante avec le LSDBK, avec à la clé un doublé (coupe et championnat), a su comment attirer l'attention des recruteurs du Paradou Athlétic Club. En effet, ces derniers n'ont pas tardé à prendre attache avec son père, pour conclure son transfert dans leur club. «Les responsables du PAC m'ont contacté avant la fin de la saison, pour engager mon fils qui les a marqués durant les matchs joués avec les Lionceaux. Ils l'ont déjà vu à l’œuvre et ils étaient convaincus de ses qualités», a déclaré M. Amrani. Et de préciser : «J'ai avisé les dirigeants de LSDBK quant à cet intérêt et cette offre de la direction du Paradou. Ils ont accepté avec joie de transférer mon fils vers ce club. Je sais bien que Nazim va progresser davantage avec le PAC et il aura tous les moyens, pour aller de l'avant et percer davantage". Ainsi donc, Amrani Nazim, qui a marqué 20 buts avec les Lionceaux et délivré 11 passes décisives à ses camarades tout au long de la saison sportive, intègrera les U17 du PAC la saison prochaine. Ce jeune talent est promis à un avenir radieux.

M. B.