Début du stage hier à Sidi Moussa

Par DDK | Il ya 30 minutes | 87 lecture(s)

Place au travail pour la sélection nationale algérienne qui reprend du service, pour entamer son parcours dans les éliminatoires de la CAN 2019, avec ce premier match face au Togo.

Les joueurs convoqués par Lucas Alacarz étaient attendus, hier en fin de journée, au Centre technique national de Sidi Moussa. Le rendez-vous a été donné à 19h pour tous les joueurs retenus par le successeur de Georges Lekeens et même les deux invités, à savoir Abderahim Rahma (USMA) et Tayeb Meziandi (PAC). Les Mahrez, Boudebouz, Brahimi et compagnie devaient donc entamer, hier soir, leur stage de préparation en prévision des deux matchs qui les attendent ce mardi en amical face à la Guinée, et le 11 du même mois face au Togo, dans le cadre de la 1ère journée des qualificatifs à la CAN 2019, prévue au Cameroun. Ainsi, donc, les poulains d’Alcaraz auront trois jours de travail avant d’affronter les Guinéens, dans une partie qui sera une répétition générale avant le match face aux Togolais. Les partenaires de Slimani auront aussi à découvrir la méthode de travail du nouveau coach, l’Espagnol Alcaraz. À noter qu’une réunion avec le nouveau patron de la FAF, Kheireddine Zetchi, est aussi prévue. D’ailleurs, hier dans la soirée, ce dernier devait s’entretenir avec le staff technique et les joueurs afin de fixer les objectifs de l’équipe, en prévision des futures échéances, dont la CAN 2019 et le Mondial 2018, où, mathématiquement, les Verts ne sont pas encore hors course. Les nouveaux sélectionnés, à l’image de Benghit (USMA), Hassani (Vereya, Bulgarie), Attal (PAC) et Saâdi (Courtrai) et les revenants Boudebouda (MCA), Jeannin (Clermont), Zeffane (Rennes), Feghouli (West Ham) et Medjani (Trabzonspor), auront à cœur de prouver au coach Alcaraz qu’ils peuvent, bel et bien, apporter un plus à la sélection nationale. Quant aux habitués, à savoir les Mahrez, Soudani, Slimani, Ghoulam, M’Bolhi et autres, ils sont décidés à refaire surface et à confirmer tout le bien que pensent d’eux l’Espagnol et son staff, pour mener les Fennecs vers d’autres succès, en commençant par les deux matchs, prévus respectivement les 6 et 11 juin au stade Mustapha Tchaker de Blida, face à la Guinée, en amical, et le Togo, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019.

Aomar Moussi