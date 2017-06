«J’apporterai un plus à l’équipe»

Par DDK | Il ya 31 minutes | 96 lecture(s)

Le défenseur Lyes Chetti parle dans cet entretien de sa venue à la JSK, de ses objectifs et des clubs qui voulaient l’enrôler.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez signé à la JSK dans la discrétion la plus totale, comment se sont déroulés les contacts?

Lyes Chetti : J’ai paraphé un contrat de trois saisons au profit du club kabyle. Les dirigeants m’ont contacté et je n’ai pas tardé à trouver un terrain d’entente avec eux. Le président Hannachi m’a convaincu par son discours et je lui ai donné ma parole avant d’apporter ma signature. Je suis très heureux d’opter pour un grand club comme la JSK.

D’autres clubs vous ont aussi sollicité, à l’instar du CRB et de l’ESS…



En effet, plusieurs clubs m’ont sollicité, dont l’ESS, le CRB et bien sûr la JSK. J’ai préféré choisir cette dernière, car le président Hannachi m’a convaincu. J’ai opté pour un grand club et je suis persuadé que je réussirai avec ma nouvelle équipe.

Vous jouerez arrière gauche et la JSK compte, déjà, Ferhani qui est un international, pensez-vous être en mesure de vous imposer ?



Certes, Ferhani est un très bon joueur qui a le statut d’international, mais je connais mes qualités et les dirigeants kabyles ne regretteront pas de m’avoir recruté. Je suis un joueur qui croit au travail et c’est le terrain qui tranchera entre nous.

Quels sont vos objectifs?



Mon objectif est d’apporter un plus à la JSK et de l’aider à réaliser ses objectifs. Je ne lésinerai pas sur les efforts, pour être à la hauteur de la confiance placée en moi. Inchaalah, je réaliserai de belles saisons avec ma nouvelle équipe et gagner des titres.

À trois journées de la fin du championnat, la JSK n’a pas encore assuré son maintien en ligue 1 mobilis…

C’est vrai que la JSK n’a pas encore assuré son maintien. Cela dit, bien que le club kabyle soit en danger, il reste mieux placé que les autres clubs, pour assurer son maintien. Je reste convaincu que la JSK réalisera de bons résultats et assurera son maintien parmi les clubs de l’élite.

Les supporters ne vous connaissent pas encore, qu’avez-vous à leur dire ?

Je suis natif D’Annaba où j’ai joué avant d’opter pour l’US Chaouïa. J’ai 22 ans et je suis polyvalent. Je ferai tout pour réussir mon passage à la JSK et procurer de la joie aux supporters kabyles

Entretien réalisé par Mustapha Larfi