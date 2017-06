Khouda proposé

Par DDK | Il ya 30 minutes | 83 lecture(s)

Le désormais ex-coach de la JS Saoura, libre de tout engagement, serait, en effet, proposé à la direction de la JSM Béjaïa pour driver l’équipe à partir de la saison prochaine.

Une info que nous confirme une source autorisée du club : «Il est vrai que le nom de Karim Khouda a été proposé à la direction par certains managers. Il a déjà fait ses preuves dans ce club du Sud et il connait assez bien la maison de la JSMB pour avoir été l’adjoint de Djabour il y a trois saisons. Mais pour l’heure, il faut attendre pour voir». Et même si notre source s’est gardée de se prononcer sur l’avenir d’Ifticen à la barre technique, M. Tiab, qui a accablé les joueurs et le staff technique lors de sa récente conférence de presse, a déclaré notamment que ceux-ci avaient une grande part de responsabilité dans l’échec de l’objectif d’accession.

B Ouari.