Les joueurs déjà en vacances

Les absences des joueurs se multiplient et se prolongent à la maison MOB. Aux trois dernières séances d’entrainement, mardi, mercredi et jeudi, n’étaient présents que cinq joueurs seniors : Ferhat, Rahal, Mouhli, Athmani et Sidibé.

Amar Allou, entraineur des Crabes, en était ulcéré. Le coach n’arrive plus à bien préparer ses séances de travail pour le match du mercredi prochain contre le leader sétifien. Il a dû faire appel à une dizaine de jeunes espoirs.

Reprise aujourd’hui

près trois séances d’entrainement consécutives, le premier responsable du volet technique a accordé aux joueurs une journée de repos hier. Ils reprendront aujourd’hui à 17h, au stade de l’unité maghrébine, pour régler les derniers détails, avant mercredi.

Les joueurs cèderont trois mensualités chacun

La nouvelle direction n’a rien laissé au hasard, depuis sa prise de fonction il y a quelques semaines maintenant. Elle a commencé à régler le problème de la CRL avec les joueurs qui y ont déposé leurs contrats. Ensuite, Mustapha Rezki a discuté avec tous les joueurs sur un point du règlement intérieur, que tous les joueurs ont signé, qui stipule qu’au cas où le club n’atteint pas son objectif tracé (maintien), les joueurs cèderont 3 mensualités, chose que les camarades de Yaya ont assimilée et acceptée après les arguments avancés par le président du conseil de gestion. Les 5 nouvelles recrues n’ont rien apporté de plus au club et c’est dans cette optique que Mustapha Rezki va s’entretenir dans les heures qui viennent avec les 5 joueurs concernés, il s’agit de Boucherit, Bouchema, Boulemdais, Benali et Hamzaoui. La direction veut trouver le moyen d’une séparation à l’amiable d’avec ces joueurs, avec le moins de dégâts possible pour le club.

Les fonctionnaires ont perçu une mensualité

N’ayant pas été payé depuis 11 mois, les fonctionnaires du club ont perçu une mensualité, avant-hier, pour affronter les dépenses inhérentes à ce mois sacré de Ramadhan.

