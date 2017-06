Vers un départ massif des joueurs ?

Par DDK | Il ya 24 minutes | 32 lecture(s)

Alors qu’une certaine confusion règne sur l’avenir des organes de gestion de la JSMB suite à l’annonce de démission du comité directeur, à sa tête le boss du CA, Boualem Tiab, des joueurs constituant l’ossature de l’équipe A font actuellement l’objet de convoitises de la part de certains clubs et autres managers ayant pignon sur rue.

L’on citera notamment l’axial Slimane Allali qui a déjà reçu une offre du DRB Tadjenant avant d’être contacté ces derniers jours par son ancien club, à savoir le NA Hussein Dey, qui voudrait le reprendre dans son effectif en vue de la saison prochaine. Il faut dire qu’Allali a réalisé de belles prestations avec son équipe durant toute la saison en constituant notamment avec Merbah l’une des satisfactions de la formation phare de la Soummam. A l’ex-pensionnaire du NAHD s’ajoutent les noms de Drifel, Ghanem, Ouanes et autres Merbah et Khellaf Nabil qui reviennent sans cesse parmi les éléments les plus convoités. En effet, pendant qu’on leur fait les yeux doux dans le but de les chiper au club, les inconditionnels des Vert et Rouge préviennent la direction sur une éventuelle saignée qui ferait mal à la JSMB. Il est vrai que ces éléments ciblés sont encore liés au club jusqu’en juin 2018, mais on ne doit pas perdre de vue que certains d’entre eux menaceraient carrément de saisir la CRL pour recouvrer leur dû et par ricochet, obtenir automatiquement leur libération. C’est d’ailleurs ce qui semble inquiéter au plus haut point les amoureux du club qui, dans leur message adressé à la direction du club, invitent ses responsables à agir vite avant qu’il ne soit trop tard. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler enfin que le président Tiab a déclaré lors de sa dernière conférence de presse que la moitié de l’effectif actuel sera libéré cet été, en raison du rendement jugé en deçà des attentes de beaucoup d’éléments, y compris parmi les habituels titulaires.

B Ouari.