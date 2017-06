«Je suis contraint de compter sur les espoirs»

Par DDK | Il ya 26 minutes | 28 lecture(s)

Le coach Amar Allou parle de cette confrontation, qui attend son équipe face à l’ESS, ainsi que de l’absence de plusieurs joueurs lors des entraînements.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez bouclé votre première phase d’entraînement, en prévision du face-à-face contre l’ESS, comment évaluez-vous la préparation ?



Amar Allou : Malheureusement, je n’ai pas pu appliquer correctement mon plan de travail à cause de l’absence de la majorité des joueurs. Pour combler ce vide, j’ai encore fait appel à d’autres éléments espoirs. Honnêtement, je n’ai pas compris le pourquoi de ces absences répétitives, alors que les joueurs, et jusqu’à preuve du contraire, sont toujours fonctionnaires au club. Ils doivent se soumettre au règlement intérieur. J’espère qu’à la reprise (hier), les autres vont se présenter pour préparer, comme il se doit, notre prochain match contre l’Entente de Sétif. Un match qu’on doit aborder avec la même hargne que lors des précédentes rencontres, par respect à l’éthique sportive.

Qu’avez-vous fait après ces absences à répétition des joueurs ?

Mon travail se limite à faire des rapports quotidiens à la direction qui est habilitée à prendre les décisions nécessaires.

Comment voyez-vous exactement ce match ?

L’ESS n’est plus à présenter au vu de son histoire, la qualité de son effectif et la place de leader qu’elle occupe actuellement. De notre part, nous allons aborder ce match sans aucun complexe, en espérant être à la hauteur pour réaliser une belle prestation. Ce sera sûrement très difficile pour les deux équipes surtout que la rencontre se jouera en diurne, mais on tâchera de faire de notre mieux pour honorer les couleurs du club.

On vous laisse le soin de conclure…

Je profite de cette occasion pour appeler les supporters à venir nombreux mercredi prochain afin de soutenir ces jeunes joueurs. Des joueurs qui manquent certes d’expérience, mais avec un peu plus de temps de jeu, ils peuvent aller très loin, car ils sont pétris de qualités.

Propos recueillis par Z. H.