Dernière ligne droite avant Médéa

Par DDK | Il ya 25 minutes | 25 lecture(s)

La JSK devait reprendre hier en fin de journée les entraînements à Tizi-Ouzou. Il est question de préparer le match de Médéa, qui se jouera mercredi prochain. Un match décisif pour les Jaune et Vert qui luttent toujours, pour assurer leur maintien parmi les clubs de l’élite.

Le staff technique kabyle mettra en place son schéma tactique, pour tenter de contrer l’O Médéa et revenir avec les points de la rencontre. Ainsi, le coach Rahmouni mise sur une victoire qui permettra à son équipe d’augmenter ses chances de se maintenir en Ligue 1 Mobilis. «Le match face à Médéa sera un tournant pour assurer le maintien. Vu notre situation, nous sommes condamnés à réussir un bon résultat pour préserver nos chances de maintien intactes. On prépare ce match convenablement et on jouera pour la gagne», a affirmé le coach kabyle. Les Canaris ne pensent, donc, qu’a cette rencontre qui déterminera leur sort en cette fin de championnat. Leur seul objectif est de revenir avec un bon résultat afin d’éviter de se retrouver dans une situation embarrassante en cas de faux pas. À signaler qu’hormis l’arrière gauche Houari Ferhani, qui ne sera pas concerné par ce match, car suspendu pour cumul de cartons, tous les autres joueurs seront aptes, ce qui donnera plus de choix au staff technique pour composer son onze.

Départ pour Médéa mardi

Sauf changement de dernière minute, la JSK ralliera la ville de Médéa mardi matin, en prévision du match de mercredi après-midi. À noter que les responsables kabyles auraient songé à un mini stage à Alger, toutefois aucune décision officielle n’aurait été prise, ou du moins jusqu’à hier. Le staff technique kabyle veille à ce que les joueurs se trouvent dans les meilleures conditions possibles. Rahmouni mise sur une belle réaction des équipiers de Rial pour revenir avec un bon résultat et faire un grand pas pour le maintien

