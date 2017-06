On efface tout et on recommence

Par DDK | Il ya 25 minutes | 33 lecture(s)

Après que le championnat honneur de la ligue de football de la wilaya de Béjaïa a baissé rideau, l’heure est au bilan pour le doyen des clubs de la Kabylie, le SS Sidi-Aïch.

Malgré sa 3e place au classement, la désillusion est énormément ressentie chez les supporters qui ne comprennent pas l’échec de l’objectif de l’accession, alors que toutes les conditions étaient réunies, pour aller jusqu’au bout. Jouant depuis plusieurs saisons pour accéder, Soummam Sort de Sidi-Aïch n'a, décidément, pas encore réussi à trouver la bonne recette, lui permettant d'atteindre son principal objectif. Devant la furia de l'US Soummam, les protégés du duo Samir Amaouche et Nabil Mazri ont fini par comprendre que les dés étaient jetés avant l'heure. Le plus important à retenir chez le doyen des clubs de la Kabylie demeure, sans conteste, cette tradition de se mêler à la course au titre. À cause d'une irrégularité dans les résultats, les hommes du président Hakim Dahmani ont hypothéqué leurs chances de jouer le titre, se limitant par la suite au simple rôle d'outsider. Dans le camp des supporters, on estime que l’équipe a raté sa saison et la concrétisation d'un rêve longtemps caressé. C’est dire que la déception est palpable chez les supporters des Diables rouges. Pour les camarades du gardien Nacim Ouarek, le maintien ne faisait pas forcement partie de leurs plans. Cette envie d'aller de l'avant et surtout cette soif de la gagne constituent l'une des forces des Diables rouges. Malheureusement pour les Boubalou, Ferhat, Cherfi et autre Chilla, les vents ne soufflent pas toujours au gré des navires. Et puis la bonne volonté, à elle seule, ne peut suffire pour aller jusqu'au bout de l'ambition. La réussite demeure, aussi, un facteur incontournable, pour la réalisation de tout le rêve et c'est peut-être cela qui continue à trahir les bonnes intentions affichées chaque saison par les Rouge et noir de Sidi-Aïch. En tout cas, cette démarche sera maintenue avec insistance, et la chance finira par sourire un jour au doyen, est-on convaincus au sein du club. A noter, par ailleurs, que les partenaires de Ghazli ont inscrit 51 buts et en ont encaissé 16 au titre de l’exercice écoulé. Et avec 58 points au compteur, ils se sont contentés de la 3e place, à 10 points du leader, l’US Soummam.

