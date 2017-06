Les Requins pouvaient mieux faire

Par DDK | Il ya 25 minutes | 29 lecture(s)

Dixième au classement à la fin du championnat, le CRB Aokas a été l’une des déceptions de son groupe.

En effet, alors que tout portait à croire qu’ils étaient bien en place pour réussir un beau parcours, surtout qu’ils ont occupé la première place au cours de la première partie du championnat, les Requins d’Aokas ont tout bonnement déçu, avec une succession de revers lors de la seconde manche de cet exercice. Pourtant, durant la phase aller, les camarades de Moussouni Ahmed, qui firent preuve de beaucoup de cohésion et de détermination, réussirent à imprimer un rythme endiablé à la compétition, en alignant d'excellents résultats, ce qui n’avait fait que confirmer les pronostics des connaisseurs qui donnaient, alors, l’équipe favorite au sacre. Cependant, cette embellie des résultats allait connaître un arrêt durant la phase retour avec des résultats au-deçà des attentes, ce qui a refroidi l'ardeur de la composante, et fit reculer l'équipe qui a fini par ne plus faire partie des équipes en course pour le titre. Au finish, avec le maintien en poche, les hommes de Bellouz finirent laborieusement le championnat, se contentant d’une 10e place, avec 38 points au compteur (10 victoires, 8 nuls et 10 défaites), ce qui était loin d’être l’objectif du début de saison.

Samy H.