«Le maintien a soulagé tout le monde»

Le milieu de terrain de l’Olympique d’El Kseur, Ami Hamou, estime que le maintien de l’OSEK est venu après plusieurs épreuves. Concernant son avenir, le joueur affirme n’avoir rien décidé pour le moment.

La Dépêche de Kabylie : Quel commentaire faites-vous après le maintien de l’équipe ?

Hamou Ami : Franchement, je crois que tout le monde est soulagé après le maintien en Régionale 2 et cela, dans la mesure où nous avons beaucoup souffert durant toute la saison à cause de la domiciliation du début de saison et des mauvais résultats que l’équipe a enregistrés. Dieu merci, on a réussi à maintenir le club grâce aux efforts de tout un chacun : les dirigeants, les supporters, le staff technique, les joueurs… C’est le plus important.

Qu’avez-vous décidé au sujet de votre avenir ?

Pour l’heure, Je suis en train de passer quelques jours de repos, afin d’oublier les déboires du championnat, après une saison éprouvante. J’aurai à prendre la décision qu’il faudra avenir dans les prochains jours. J’ai tout le temps pour ça.

Avez-vous reçu des propositions de la part de certains clubs ?

Pour être franc, il y a quelques touches, mais rien d’officiel à l’heure qu’il est. En tous les cas, j’aurai le temps d’étudier toutes les propositions qui me seront faites.

Et si les dirigeants de l’OSEK vous demandent de rempiler ?

Comme je viens de vous le dire, pour le moment, je n’ai encore rien décidé concernant mon avenir. Toutefois, je reste à la disposition des dirigeants de l’OSEK, car ma priorité va à mon club actuel. Au cas où ces derniers me sollicitent pour négocier, je ne dirai pas non.

Entretien réalisé par Samy H.