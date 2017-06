«On a été mauvais dans la phase retour»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 17 lecture(s)

Dans cet entretien, le coach des Marins, Karim Kaced, parle du parcours de son équipe cette saison et des objectifs tracés pour le prochain exercice.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, un mot sur le parcours de l’équipe cette saison ?

Karim Kaced : Je crois que notre parcours est positif, même si on aurait pu prétendre à un meilleur classement. On a terminé le championnat de la Régionale 1 à la 7e place avec 43 points. N’était-ce cette série de mauvais résultats enregistrés durant la deuxième moitié de la phase retour, on aurait fini la saison en force et parmi le trio de tête.

Qu’est-ce qui a empêché l’ES Azeffoun de jouer les premiers rôles en championnat ?

Il y a plusieurs facteurs qui ont influé sur les résultats et le parcours du club, dont le rajeunissement du groupe. Il faut dire que les joueurs avaient besoin de temps pour s’adapter à la méthode de travail. Cela dit, le jeu de l’équipe s’est amélioré au fil des matchs et on a terminé la saison en force.

En prévision de la prochaine saison, comptez-vous renouveler la confiance à ce groupe de joueurs ?

C’est clair que l’ossature de l’équipe sera gardée, mais on procédera à des renforts dans les trois compartiments, pour donner plus d’équilibre à l’équipe et qu’on puisse jouer les premiers rôles. Je crois que les contacts ont été déjà noués et dans les prochains jours, on va ficeler le recrutement, pour attaquer la préparation d’inter-saison, après la fête de l’Aïd El Fitr.

Qu’en est-il de l’objectif qui vous a été assigné par les dirigeants du club ?

L’ES Azeffoun doit reprendre son cheval de bataille pour accéder en inter-régions dès la prochaine saison. C’est vrai, on sait très bien que notre mission ne sera guère facile, avec la présence, dans cette division de la Régionale 1, de plusieurs équipes qui peuvent prétendre à cet objectif. Mais je crois qu’avec des renforts judicieux, on pourra réaliser cet objectif. Il faut juste que tout le monde soit mobilisé autour de l’équipe, pour la hisser haut.

Entretien réalisé par Massi Boufatis