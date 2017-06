«Le changement du coach a influé négativement»

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

our leur première saison en Régionale 2, les Communards de Tizi-Ouzou ont réalisé leur objectif de maintien, comme a tenu à le souligner le coach adjoint du CRBTO, Saïd Meziani, dans cet entretien où il promet un meilleur visage de l’équipe la saison prochaine.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, un mot sur le parcours du CRBTO en Régionale 2 ?



Said Meziani : Je crois qu’on a réalisé notre objectif, à savoir le maintien en Régionale 2. Pour notre première saison dans cette division, on n’a pas déçu, même si on aurait pu faire mieux, en terminant dans une place plus confortable que cette 12e place.

Qu’est-ce qui vous a empêchés de terminer le championnat avec un meilleur classement ?

Je dirai que le changement opéré à la barre technique, après le départ de Chabane Meftah, a influé sur le rendement du groupe. On a bien entamé la saison et on a réalisé de bons résultats, mais, on a raté la suite en enregistrant une série de revers. Il y a eu la venue de Dries Abdellah qui connaît, lui aussi, la maison et il lui fallait du temps pour que les joueurs adhérent à sa méthode de travail. On a eu des bas et des hauts en championnat. Le club pouvait-il prétendre à une place en haut du tableau ? Bien sûr qu’on aurait pu jouer pour une place en haut du tableau. Je crois que le niveau de la Régionale 1 est presque le même pour toutes les équipes, sauf pour quelques unes qui sortent vraiment du lot, à l’image du MB Bouira qui a ratissé large, en dominant, de bout en bout, le championnat et ses adversaires.

Comment voyez-vous l’avenir du club ?

L’avenir s’annonce sous de bons auspices et je crois qu’avec des renforts de choix cet été, le CRB Tizi-Ouzou pourra viser plus haut la saison prochaine. Avec une bonne préparation et une stabilité au niveau de l’effectif, en maintenant l’ossature, tout en engageant des joueurs de valeur dans les trois compartiments, on pourra dire notre mot en championnat. Je reste persuadé que le CRB Tizi-Ouzou aura fière allure lors du prochain exercice footballistique et jouera les premiers rôles. La pâte existe, on doit juste la mettre dans de meilleures conditions et les résultats suivront.

On vous laisse le soin de conclure…



Je remercie le journal la Dépêche de Kabylie pour l’intérêt qu’il porte aux divisions inférieures et lui souhaite longue vie. Je tiens aussi à remercier les dirigeants, à leur tête le président Moh Nesnas, qui ont fait de leur mieux, pour permettre au CRBT de faire partie de ces clubs qui ont de l’ambition visent toujours haut. J’espère que la prochaine saison sera celle du CRBTO.

Entretien réalisé par Massi Boufatis