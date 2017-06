Rabah Smili de Tadmaït remporte le titre Victorious

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Un jeune footballeur talentueux de la région de Tadmaït, en l’occurrence M. Rabah Smili, âgé de 17 ans et ancien joueur de la JFT (jeunes footballeurs de Tadmaït) et de la JSK, a remporté, la fin du mois dernier, la 3e édition de l'émission "The Victorious", présentée par la chaîne "Dubai Sport".

Il s’agit d’une compétition qui rassemble de jeunes talents arabes, algériens, marocains, tunisiens et les met au défi physique et technique avec le ballon. Durant cette compétition, trois algériens ont bien géré les jeux, et parmi eux Rabah Smili, élu deux fois homme du match. Il a été félicité par Roberto Carlos et Ronaldo le brésilien, après avoir gagné la finale contre Al Yamani (Palestine). Ce Tadmaïti, possédant de très hautes qualités techniques et tactiques, a reçu un somme d’argent s’élevant à 100 000 dollars et a signé un contrat d’un an avec le club espagnol de Celta Vigo, à l’issue de sa victoire.

Rachid A.