Alcaraz découvre son groupe à l’œuvre

Les Verts se préparent activement pour les deux prochains matchs qui les attendent face à la Guinée, demain, et le Togo, le 11 de ce mois au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Entrés en stage au CTN de Sidi Moussa depuis vendredi, les camarades de Mahrez ont effectué, hier soir, leur troisième séance de travail sous la houlette du sélectionneur national, Lucas Alcaraz. Ce dernier ne laisse rien au hasard, pour que son groupe soit au rendez-vous dès demain soir en amical face au Silly National. Une rencontre qui revêt d’une grande importance pour le coach espagnol qui veut entamer son aventure à la barre technique des Verts avec une victoire, pour bien préparer le match de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, face aux Togolais dans de meilleures conditions et avec beaucoup plus d’assurance et de confiance. Après une CAN ratée au Gabon, les Slimani, Soudani, Bentaleb, Brahimi et Cie. veulent tourner la page et ouvrir une autre qui sera dorée, promettent-ils. Ils sont, en effet, tous décidés à relever le défi et à faire sensation à nouveau, en terrassant tout sur leur passage, en commençant par ce match de demain soir au stade Tchaker face aux Guinéens. Un match qui sera une répétition générale pour la bande de Lucas Alcaraz avant le match officiel face au Togo. Le successeur du Belge Georges Lekeens aura l’occasion de voir à l’œuvre son groupe lors de cette joute amical et va faire tourner son effectif, afin d’avoir une idée plus précise sur les qualités de tout un chacun d’eux, pour composer son onze rentrant face aux Togolais. A noter que les camarades de Feghouli se contenteront des entraînements à Sidi Moussa, puisque la séance prévue à Tchaker a été annulée. Pour rappel, le coach Lucas Alcaraz a déjà réuni ses joueurs et leur a expliqué sa méthode de travail et tout le monde était attentif et réceptif. Maintenant, reste à savoir si les joueurs vont adhérer à sa philosophie de jeu, ou bien il y aura encore du grabuge dans le vestiaire. Wait and see…

Aomar Moussi