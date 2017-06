Une saison à oublier pour Tizi Rached

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

L’Olympique Tizi Rached, club pensionnaire de la Régionale 1, a failli dégringoler en Régionale 2.

L’équipe, qui a réussi lors des précédentes saisons des parcours époustouflants avec à la clé deux accessions réalisées haut la main en Régionale 2 puis en Régionale 1, est passée complètement à côté de son sujet cette année, en se classant à la 14e place. Les Olympiens, qui ont entamé la saison sous la houlette de Chabane Dahleb, n’ont pas pu suivre le rythme du championnat imposé par leurs concurrents, enchaînant les contreperformances. Ce qui s’est répercuté sur le classement de l’OTR. Au fil des matchs, sa situation s’est compliquée davantage, au point où l’équipe fut menacée de relégation, se retrouvant à l’avant-dernière place. Les dirigeants ont alors décidé d’apporter un changement à la barre technique du club, en faisant appel à Chabane Meftah. Ce dernier a essayé de faire de son mieux pour extraire l’équipe de cette zone rouge. Au final, le coach Meftah, avec son expérience, a pu sauver l’équipe de la relégation, grâce à quelques bons résultats réalisés lors de la deuxième moitié de la phase retour. Ce qui a permis, aux Olympiens de se maintenir en Régionale 1. Sur les 30 matchs disputés, l’Olympique Tizi-Rached en a perdu 16 fois, fait match nul à 9 reprises et n’a gagné que 7 rencontres. Sur le plan offensif, l’attaque a frappé à 30 reprises, avec une moyenne d’un but par match. Mais la défense s’est montrée fébrile en encaissant 52 buts. A domicile, la formation de Tizi-Rached a remporté cinq rencontres, cédé quatre nuls et perdu six matchs. Alors qu’à l’extérieur, les poulains de Chabane Meftah ont signé deux victoires, cinq matchs nuls et se sont inclinés à huit reprises. L’heure maintenant est aux bilans et les dirigeants sont appelés à refaire leurs comptes, pour bien entamer la prochaine saison et permettre à l’Olympique Tizi-Rached de refaire surface et de retrouver ses forces. Une saison à mettre aux oubliettes et les responsables sont décidés à reconstruire une bonne équipe capable de rivaliser avec les meilleures équipes de la Régionale 1 et même jouer les premiers rôles, pour renouer avec les accessions et se frayer une place en inter-régions dès le prochain exercice sportif 2017-2018.

Massi Boufatis