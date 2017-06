«Je suis là pour donner un plus»

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Le néo-international Idriss Saâdi s’est dit «ravi de porter le maillot national et reste à la disposition du coach Alcaraz, si celui-ci fait appel à ses services face à la Guinée et le Togo», comme il a tenu à le souligner en zone mixte avant-hier : «Je suis très heureux d’avoir été appelé en Équipe nationale, j’ai été très bien accueilli et j’ai trouvé une bonne ambiance dans le groupe. On sait qu’avec le changement de staff, c’est toute une méthode et philosophie de travail qui change. Une méthode nouvelle à laquelle ont doit s’adapter». L’attaquant de Courtrai a estimé, en outre, que les deux prochains matchs qui attendent les Verts sont importants, en déclarant: «Tout le monde connaît bien l’enjeu, on doit tous travailler pour faire deux très bonnes rencontres. En ce qui me concerne, je suis là pour donner le plus à cette équipe nationale». S’agissant de son avenir, Idriss Saâdi fera savoir : «Je quitterai la Belgique pour revenir à mon club Cardiff».

A. M.