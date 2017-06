«Alcaraz est un bon entraîneur et on doit l’aider dans sa mission»

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Le milieu de terrain offensif des Verts, Yacine Brahimi, s’est exprimé en zone mixte avant-hier sur ce stage, les deux prochains matchs et le coach Alcaraz : «On a visionné les matchs de la CAN pour apprendre de nos erreurs. Algérie reste l’épouvantail, une équipe à battre…». Dit-il. Et d’ajouter : «On fera tout notre possible pour (re) gagner et justifier notre statut quelque peu terni». Au sujet du sélectionneur national, Brahimi a déclaré : «Mon entente avec lui (Alcaraz, ndlr) avait été parfaite en club, mais il ne s’agit pas aujourd’hui d’un coach, mais d’un sélectionneur, ce qui est totalement différent. En tout cas, je suis très confiant quant aux qualités d’Alcaraz qui va certainement apporter un grand plus à la sélection et nous les joueurs, sommes là pour l’aider dans sa mission».

A. M.