Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Le jeune latéral droit de la JSMB, Nabil Khellaf, s’est imposé la saison écoulée comme l’une des pièces maîtresses dans l’échiquier béjaoui. Dans cet entretien, il affirme être prêt à rester au club.

La Dépêche de Kabylie : Comment passez-vous vos vacances ?

Nabil Khellaf : Je passe mes journées avec les miens après une saison éprouvante sur tous les plans avec mon équipe. Le mois sacré de Ramadhan est une occasion propice pour passer plus de temps avec la famille et les amis avant la rep-rise.

Des regrets, vous en avez sans doute après avoir raté l’objectif d’accession. Un commentaire ?

Et comment !? Personnellement, je ressens toujours cette grande déception d’avoir échoué de si peu, c'est-à-dire à quelques journées de la fin du championnat. Toutefois, en plus d’avoir gaspillé beaucoup de points chez nous, les coups bas ont fait l’affaire de certains clubs qui jouaient le podium également. Cela étant dit, je crois qu’il ne sert à rien de revenir sur les causes de notre échec, si ce n’est pour en tirer les enseignements utiles et tenter de faire mieux la saison prochaine.

En évoquant justement la saison prochaine, vous qui êtes toujours lié au club, comptez-vous y rester ?

Je ne vous cache pas que je me sens bien à la JSMB et le fait de poursuivre mon aventure avec mon club de cœur ne me dérange aucunement. Bien au contraire, je suis prêt à rester avec cette ambition de tenter de faire mieux la saison prochaine, c'est-à-dire réussir une accession en ligue 1, pour exaucer le rêve de la grande famille de la JSMB car, la place de celle-ci se trouve naturellement parmi l’élite.

Un message à adresser aux supporters?

Je comprends parfaitement le chagrin de nos fidèles supporters qui n’ont eu de cesse de soutenir leur équipe favorite. Malheureusement, tout n’était pas rose pour nous tous en fin de saison. Toutefois, et comme je venais de le dire tout à l’heure, l’essentiel, c’est de tirer profit de nos erreurs, pour mieux rebondir à l’avenir.

Propos recueillis par B. Ouari