«Face à Médéa, ce sera le tournant»

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

Pour l’attaquant kabyle Mehdi Benaldjia, le match de mercredi sera un tournant pour le maintien. Tout en avouant la difficulté de la tâche qui attend l’équipe, il affirme que la victoire est impérative à plus d’un titre.

La Dépêche de Kabylie : À quelques jours de ce match face à l’OM, comment est l’ambiance au sein du groupe ?

Mehdi Benaldjia : Les joueurs sont concentrés sur cette rencontre très importante et travaillent dans la sérénité. Ce rendez-vous est décisif pour nous et notre seul objectif est de bien le négocier. Les joueurs sont conscients de ce qui les attend et veulent réussir cette sortie et revenir avec un résultat probant.

Ne ressentez-vous pas une grande pression, vu que la JSK n’a pas encore assuré son maintien ?

Si, la pression pèse sur nos épaules, car les matchs restants sont très importants pour nous en cette fin de championnat. Cependant, on cravache aux entraînements et notre seul souci et de réussir de bons résultats. On fera tout pour bien négocier nos matchs, à commencer par celui qui nous attend face l’O Médéa. On ne pense qu’à cette rencontre qu’on abordera avec la ferme intention de gagner, pour améliorer notre classement.

L’équipe est dans l’obligation de gagner cette rencontre afin d’éviter les calculs des deux derniers matchs…

Vu notre situation au classement général, nous sommes, effectivement, condamnés à gagner mercredi pour augmenter nos chances de se maintenir. Même s’il nous restera encore deux matchs, le duel face à Médéa sera un tournant pour la suite du parcours. Notre destin est entre nos mains et on veut gagner mercredi pour ne pas attendre les résultats des autres clubs. Incha’Allah, on réalisera notre objectif, pour préparer le match suivant, face à l’USMBA, avec un bon moral.

Après Médéa, vous allez affronter l’USMBA avant de croiser le fer avec le CRB, un mot sur ces deux confrontations ?

Ces deux matchs ne sont pas moins importants. Cependant, nous ne sommes concentrés, présentement, que sur le match face à Médéa qu’on jouera ce mercredi. Une fois cette rencontre terminée, on aura le tout le temps de penser et préparer ces deux dernières rencontres.

Vos supporters comptent envahir Médéa pour vous soutenir, qu’avez-vous à leur dire ?

Ils sont les bienvenues et leur présence motivera davantage l’équipe qui veut réussir un bon résultat. Je leur demande de nous soutenir tout au long de la partie, notamment dans les moments difficiles du duel. En tout cas, nous, joueurs, sommes déterminés à tout faire, pour réaliser la victoire et leur procurer de la joie.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi