fortes les petits catégoris !

La formation de Tigzirt, évoluant en division honneur de la wilaya de Tizi-Ouzou, peut se targuer d’avoir une relève capable de défendre les couleurs du club dans un proche avenir.

En plus du bon parcours de l’équipe première (7e, 38 pts), les jeunes catégories s’illustrent de fort belle manière, et ce de saison en saison. En effet, les jeunots de l’équipe chère au président Cherif Aït Abdellah cumulent les succès ces dernières années, balayant tout sur leur chemin, tel un rouleau compresseur. Les Juniors, les cadets et les Minimes du club, qui ont dominé le championnat de bout en bout, se sont offert, au finish, la plus haute distinction : le titre de champion dans leurs catégories respectives, pour la deuxième année de suite. Une consécration qui dénote de la qualité et du talent de toute cette pléiade de jeunes qui fera, sans doute, parler d’elle dans un proche avenir. Ces performances témoignent aussi du bon travail effectué par les dirigeants du club de la coquette ville balnéaire en direction des jeunes. Ce qui a permis aux jeunes étoilés de progresser d’année en année et d’exprimer pleinement tout leur talent et surtout de répondre aux attentes de leurs dirigeants et des fans du club, de plus en plus nombreux à les encourager. Pour rappel, en plus des trois titres de champions remportés haut la main, les Juniors et les minimes sont également finalistes en coupe de wilaya et les cadets ont atteint les demi-finales. Un parcours assez éloquent qui permet de parier sur un avenir radieux de ces jeunes, bien partis pour réussir une grande carrière dans le sport roi. Selon des indiscrétions, la direction du club compte, encore une fois, puiser dans son réservoir pour renforcer l’équipe fanion la saison prochaine. Un investissement à longue durée pour les dirigeants de l’ES Tigzirt, qui veulent revoir leurs ambitions à la hausse et jouer carrément l’accession en division supérieure dès le prochain exercice sportif qui se profile à l’horizon. Pour rappel, l’ES Tigzirt évolue en division honneur du championnat de wilaya de Tizi Ouzou et l’équipe fanion a réussi, un parcours honorable, lors de la saison qui vient de s’achever. Le meilleur est à venir pour l’EST, car la patte existe et le staff technique va puiser dans ce réservoir de jeunes, qui sont la fierté du club. Les préparatifs pour la prochaine saison, ont déjà commencé et le staff technique de l’équipe fanion, a une idée, sur les jeunes qui seront promus en catégorie seniors. Les talents de l’ES Tigzirt ne manquent pas et les résultats enregistrés par ces derniers dans les trois catégories en sont la parfaite illustration du grand travail accompli par toutes les parties, pour l’avenir de ce club, qui voit grand, pour les saisons à venir. Il suffit juste de continuer sur cette lancée et l’avenir sera radieux.

S. K.