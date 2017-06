Les six nouveaux pensionnaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Le rideau est tombé sur les différents championnats wilayas, dépendant de la ligue régionale de football d’Alger. En effet, les six nouveaux sociétaires de la Régionale 2 pour la saison 2017/2018 sont connus.

Il s’agit de l’OS Moulediouene, l’US Soummam, le CRM Tidjelabine, l’Olympiacos, l’AS Bel Verder et l’US Auzia. Ainsi, donc, ceux-ci évolueront la saison prochaine en division Régionale 2, après avoir décroché, avec brio, les titres de champions de la division d’honneur de leurs wilayas respectives au titre de la saison 2016-2017. Le nouveau champion de la ligue de Tizi-Ouzou est, donc, l’OS Moulediouene, et celui de la ligue de Béjaïa est l’US Soummam. Quant au champion de la ligue de Bouira, l’US Auzia en l’occurrence, ce n’est qu’un retour en Régionale 2, une année seulement après l’avoir quittée. Ces six clubs remplaceront les clubs concernés par la relégation et les équipes championnes des groupe A et B, qui ont assuré l’accession en division Régionale I. Il s’agit de l’USM Draâ Ben Khedda et la JS Boumerdès. En attendant les classements officiels de la ligue régionale de football d’Alger, qui ne s’est pas réunie depuis le 18 mai 2017 (voir le bulletin officiel N°36), huit clubs devraient, en principe, descendre au palier inférieur la saison prochaine, dont l’O Akbou, le HC Aïn Bessam et le CRB Issers (groupe A), l’IR Hussein Dey, JS Draria et le RC Bordj Kiffane du groupe B.

Samy H.