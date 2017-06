Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Pour le milieu de terrain offensif des Verts, Sofiane Feghouli, les deux matchs face à la Guinée et le Togo sont d’une grande importance et qu’il faut les gagner pour retrouver la confiance : «Ça arrive très vite. On a pour objectif de gagner des matchs, en commençant par celui face à la Guinée, même si c’est une joute amicale, avant d’attaquer le match de dimanche prochain contre le Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. On se doit de tout mettre en œuvre pour réussir», estime-t-il. Et d’ajouter : «Il y a de la volonté (...) Avec l’état d’esprit du groupe et la qualité qu’on a, je pense qu’on peut faire de très bonnes choses». Sofiane Feghouli se dit, par ailleurs, très content de retrouver sa place en sélection : «Comme toujours, je suis très fier de représenter l’équipe nationale. Je suis heureux de pouvoir faire partie de cette nouvelle aventure. Je suis à la disposition du sélectionneur national », déclare-t-il. Et de conclure : «Comme je l’ai toujours fait, je suis prêt à me sacrifier et à tout donner pour le maillot de l’équipe. C’est une nouvelle aventure et je suis heureux d’en faire partie».

A. M.