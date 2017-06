Une 1ère pour Saâdi, Hassani, Benghit et Attal

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Le match de ce soir sera le premier du genre pour quatre nouveaux sélectionnés : l’attaquant de Courtrai Idriss Saâdi, le milieu de terrain de l’USMA Benghit, les défenseurs Hassani de Vereya (Bulgarie) et Attat du PAC. Ceux-ci auront à cœur de réussir leur baptême du feu avec les Fennecs face à la Guinée lors de ce match amical qu’abritera le stade Mustapha Tchaker de Blida. Ces joueurs n’attendent qu’un signe du coach Lucas Alcaraz pour lui montrer de quoi ils sont capables.

Ghezzal, Belfodil, Mesbah et Bounedjah les grands absents

Quatre joueurs manquent à l’appel et non des moindres. Il s’agit des attaquants Ghezzal (Lyon), blessé, Belfodil (Standard de Liège) et Bounedjah (El Sad) qui n’ont pas été convoqués pour des choix purement techniques, sans oublier l’expérimenté Djamel Mesbah, sociétaire de Crotone (Italie), Belkhiter et Belkaroui qui n’ont pas été retenus par le sélectionneur national Lucas Alcaraz.

Revoilà Zeffane !

N’ayant pas été convoqué depuis un bon bout de temps en sélection nationale, Mehdi Zeffane est retenu pour ce stage que les Verts effectuent depuis vendredi dernier au CTN de Sidi Moussa. Une occasion pour cet arrière-droit, qui n’a pas beaucoup joué cette saison avec Rennes, de gagner la confiance du coach national, et de s’imposer à nouveau parmi le onze rentrant..

Rahma et Meziani ne joueront pas

Retenus par le sélectionneur national comme invités de ce stage, qui se déroule à Sidi Moussa, les deux jeunes Rahma Abderahim (USMA) et Meziani Tayeb (PAC) ne seront pas concernés par les deux matchs que vont disputer les camarades de Ryad Mahrez ce soir face au Silly National (Guinée) et le 11 de ce mois contre les Eperviers (Togo). Les deux jeunes seront au stade Tchaker, ce soir, juste pour assister au match et encourager les partenaires de Brahimi à partir de la tribune officielle.

Equipe probable

M’Bolhi, Mandi, Ghoulam, Bensebaini, Medjani (Hassani), Taïder, Bentaleb, Mahrez, Brahimi (Hanni), Slimani, Soudani (Boudebouz). A. M