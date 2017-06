Répétition générale avant le Togo

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Après la déconvenue de la CAN 2017 au Gabon, où ils ont quitté la compétition dès le premier tour, les Verts vont renouer avec les matchs.

Cette fois, c’est dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la CAN 2019 que la sélection nationale foulera la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida, pour donner la réplique à son homologue de la Guinée, en match amical. Le coup d’envoi de ce test entre les deux sélections est prévu ce soir à 22h. Les supporters algériens découvriront le nouveau sélectionneur de près, mais aussi le nouveau visage de la sélection nationale face au Silly National, lors de cette soirée ramadhanesque à Blida. Ce sera donc une occasion pour les joueurs de montrer de quoi ils sont capables, tout en essayant de séduire l’Espagnol, dans le but de gagner sa confiance et de se frayer une place dans son échiquier, en prévision du match officiel prévu dimanche prochain face aux Togolais. Certes les cadres de l’équipe, à l’image de Mahrez, Ghoulam, Brahimi, M’Bolhi…, auront l’avantage par rapport aux autres, mais en football rien n’est garanti d’avance, surtout qu’il y a un nouveau staff en place qui va voir à l’œuvre son groupe. Les nouveaux sélectionnés, à l’image de Benghit, Attal, Saâdi et les revenants Feghouli, Medjani et Boudebouda, auront à cœur de prouver leurs qualités et démontrer que le coach Alcaraz ne s’est pas trompé en les convoquant pour ces deux matchs face à la Guinée et le Togo. Les partenaires de Lucas Alcaraz sont décidés à faire de leur mieux, pour attaquer cette nouvelle aventure avec la ferme intention d’aller à la CAN 2019 au Cameroun et de réussir une bonne entame dans ces éliminatoires. Mais il faut avant tout retrouver la confiance, en battant cette sélection guinéenne en amical, pour redonner de la joie aux supporters algériens et repartir du bon pied. À noter que les Verts ont effectué leur ultime séance d’entraînement avant d’affronter le Silly National, ce soir à 22h au stade Tchaker de Blida. Alcaraz découvrira de près l’ambiance électrique du public algérien, mais aussi la manière de jouer de ses poulains. Il verra, aussi, si son groupe va s’adapter à sa stratégie de jeu qui sera mise en place à partir de ce match. Comme tout le monde le sait, Alcaraz est un adepte du 4-4-2. Les camarades de Mahrez ont déjà évolué avec ce système à l’époque de Christian Gourcuff et ils sauront certainement répondre aux larges attentes du nouveau sélectionneur, qu’ils veulent aider dans sa mission pour atteindre les objectifs tracés par la FAF, à savoir se qualifier à la CAN 2019 et atteindre le carré d’as dans cette compétition, tout en tentant, le tout pour le tout, de réussir la passe de trois, en se qualifiant, à nouveau, au mondial de la Russie 2018, même si les choses s’annoncent difficiles pour eux. Maintenant place au match de ce soir qui sera une répétition générale pour les hommes d’Alcaraz avant d’en découdre avec les Togolais dimanche prochain sur le même terrain et à la même heure, mais dans un cadre officiel.

Aomar Moussi