Rahmani accuse la direction de falsification

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Il ne reste que deux jours concernant le délai fixé par la CRL à la direction du MOB, pour payer intégralement les 6 joueurs ayant déposé leurs contrats au niveau de la commission des litiges. Il s’agit de Bencherifa, Rahmani, Salhi, Lakhdari, Messaadia et Bentayeb.

A rappeler que la direction que préside Mustapha Rezki n’a pas payé l’intégralité des sommes exigées par la CRL, en versant dans les comptes des joueurs des mensualités qui varient entre 6 et 3 mois. Cependant, avec ce procédé, le MOB ne risque pas de sanctions, car, pour avoir le droit de déposer son contrat à la CRL, le joueur doit avoir 3 mensualités et une journée non payées. Concernant le cas de Rahmani, ce dernier, qui a reçu 6 mensualités, attend toujours les 2 autres et une libération, car, d’après lui, son contrat «est falsifié et expire au mois de juin 2017». Affaire à suivre !

Sidibé, Dif et Boulemdaïs intègrent le groupe

Les joueurs du MOB poursuivent la préparation, sous la houlette d’Amar Allou, du match de demain contre l’Aigle noir sétifien, pour le compte de la 28e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. A souligner que la séance de dimanche dernier a été marquée par le retour de Sidibé, Boulemdaïs et Dif qui ont réintégré le groupe, au grand soulagement du coach qui espère réunir tous les atouts pour affronter le leader sétifien. Le match de demain sera, aussi, l’occasion pour les jeunes espoirs du club de démontrer de quoi ils sont capables et taper à l’œil des responsables, afin de les garder pour la saison prochaine, surtout que les éléments qui ont pris part aux matchs précédents ont donné satisfaction, malgré le manque d’expérience.

Z. H.