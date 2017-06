Hannachi et Rahmouni mobilisent le groupe

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Il n’est un secret pour personne que le match de demain sera le match de la saison pour la JSK. Les partenaires de Berchiche, qui luttent toujours pour assurer leur maintien en Ligue 1 Mobilis, sont appelés à bien négocier le match de demain en visant les trois points, pour éviter de se retrouver dans une situation peu rassurante.

En prévision de ce rendez-vous capital, le staff technique et le président Hannachi font de leur mieux pour que l’équipe gagne à Médéa demain après-midi. D’ailleurs, ils se sont adressés aux joueurs, avant-hier, avant le début de la séance d’entraînement, pour les motiver pour ce match décisif. C’est le président Hannachi qui a pris la parole en premier. En insistant sur l’importance de cette confrontation, il a demandé à ses poulains de tout faire pour la remporter : «Le match face à Médéa sera le vôtre. C’est une rencontre très importante et vous devez faire le maximum pour remporter la victoire. Il faut arracher le gain du match ce mercredi (ndlr, demain), pour améliorer le classement de l’équipe qui doit quitter la zone rouge», a lancé Hannachi aux joueurs. Et de poursuivre : «La JSK est menacée de relégation et il faut assurer le maintien parmi les clubs de l’élite. Il faut bien négocier les trois derniers matchs pour récolter le maximum de points et éviter une mauvaise surprise en cette fin de saison». Le coach Mourad Rahmouni est allé dans le même sens : «Il nous reste 48h avant ce match très important et vous devez bien vous concentrer. C’est un tournant pour le maintien et vous devez réussir un résultat probant», a lancé Rahmouni à l’adresse du groupe. Hannachi et Rahmouni attendent une belle réaction des équipiers de Boulaouidet demain, pour gagner et quitter la zone rouge définitivement. Rial and Cie, de leur côté, ont promis de faire le nécessaire, pour réussir une belle partie et revenir avec les trois points du stade Imam Ilyès de Médéa, en battant l’Olympique local.

Ultime séance hier après-midi

Les Canaris devaient effectuer leur dernière séance d’entraînement hier à 17h au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. À l’issue de cette séance, le coach Rahmouni devait annoncer la liste des 18 joueurs concernés face à l’O Médéa. À noter que la délégation kabyle devra rallier la ville de Blida aujourd’hui, où elle effectuera une légère séance d’entraînement. Les équipiers du capitaine Rial passeront la nuit à l’hôtel des Roses, avant de rallier Médéa demain matin, pour affronter les Médéens à 17h. Le staff technique kabyle dira qu’il fera de son mieux, pour assurer une bonne concentration à ses capés, son seul objectif étant la réalisation d’une belle opération demain après-midi, pour faire un grand pas vers le maintien.

