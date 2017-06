Quelle réaction pour les jeunes bougiotes ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Le stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa sera le théâtre, aujourd’hui, d’une belle empoignade entre le leader, l’ESS, et le MO Béjaïa, lanterne rouge, pour le compte de la 28ème journée du championnat de ligue une mobilis.

Les Vert et Noir béjaouis ont préparé ce match dans des conditions un peu difficile, suite aux absences de plusieurs joueurs, chose qui a poussé le coach, Amar Allou, à faire appel à une dizaine de joueurs de la catégorie U21 pour pallier ces défaillances. La séance d’entraînement de dimanche dernier s’est déroulée en présence de 9 joueurs seniors : Sidibe, Rahal, Ferhat, Mouhli, Cheklam, Baouali, Belkacemi, Bouchama et Hamzaoui, ainsi que le revenant Khadir qui s’est entraîné en solo, chose qui a donné à l’entrainement une certaine sérénité. Le coach a donc eu plus de choix pour constituer son onze entrant, même s’il compte beaucoup plus sur les jeunes pour affronter l’ESS. Les camarades de Rahal vont aborder ce match sans aucune pression comme ils l’ont déjà fait lors des deux derniers matchs (USMBA et MCO), chose qui devrait permettre une belle prestation. Ce sera aussi une occasion pour les jeunes espoirs de montrer de quoi ils sont capables et assurer leurs places pour la saison prochaine. Cette rencontre est importante aux yeux des dirigeants du MOB, qui veulent que leur équipe joue le jeu et évite de tomber dans la cambine, pour l’image de ce club qui a marqué de son empreinte le football algérien sur le double plan national et continental. Certes, le leader l’ES Sétif se présentera au stade de l’Unité Maghrébine pour consolider son fauteuil, mais les Mobistes de leur coté, veulent bien finir cette saison avec les honneurs.

Z. H.