Gare au faux pas !

L’O Médéa recevra la JSK cet après-midi à 17h au stade Imam Lyes à Médéa, pour le compte de la 28e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Cette rencontre sera le match de la saison pour la JSK qui n’aura pas le droit à l’erreur au cours de cette confrontation. À deux points d’avance seulement sur ses poursuivants immédiats, le RCR et le CSC en l’occurrence, le club kabyle risque de se retrouver relégable en cas de défaite aujourd’hui à Médéa, et de la victoire du RCR et du CSC sur leurs terrains, face respectivement au MCA et au CAB. Le coach Rahmouni en est conscient: «Le match face à Médéa sera d’une extrême importance pour nous pour la suite de la compétition. Vu notre situation au classement général, nous sommes condamnés à réussir un bon résultat pour quitter la zone rouge. On jouera ce match avec la ferme intention de réussir un bon résultat, pour faire un grand pas vers le maintien. En tout cas, on a préparé convenablement ce rendez-vous au cours duquel on fera tout pour réussir une belle opération, pour renforcer notre capital points», a déclare-t-il à propos de cette rencontre. Côté effectif, mis à part l’arrière gauche Houari Ferhani - suspendu pour cumul de cartons - tous les joueurs sont aptes à disputer cette confrontation très importante. Ce qui donne l’embarras du choix au coach Rahmouni qui compte utiliser toutes ses cartes gagnantes cet après-midi, pour tenter de piéger leur adversaire du jour, son seul objectif étant de glaner les trois points de la confrontation et préserver les chances des Canaris intactes pour le maintien .

Tizi Bouali et Zerguine convoqués, Ferhani et Renei écartés

Le staff technique kabyle a dévoilé la liste des 18 concernés par le match face à Médéa, avant-hier soir, à la fin de la dernière séance d’entraînement effectuée à Tizi-Ouzou. Cette liste comprend les noms de Zerguine et Tizi Bouali, écartés du match précédent face au RCR, disputé, pour rappel, au stade du 1er Novembre. À noter que le jeune meneur de jeu Anis Renei et l’arrière gauche Houari Ferhani n’ont pas été convoqués pour ce match, sachant que Ferhani est suspendu pour cette confrontation.

Les Kabyles depuis hier à Blida

La délégation kabyle a rallié la ville de Blida, hier, en prévision du match d’aujourd’hui face à l’O Médéa. Les Canaris devaient passer leur nuit à l’hôtel des Roses (Blida) avant le départ pour Médéa aujourd’hui. Rahmouni a demandé à ses poulains de faire le maximum, pour gagner aujourd’hui et faire un grand pas pour assurer le maintien en Ligue 1 Mobilis

