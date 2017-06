Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

à la veille du match contre l’ES Sétif, nous avons joint le portier espoir du MOB, Sidi-Salah Yacine, qui sera titulaire pour la seconde fois consécutive. Il nous parle de ce match et de son avenir avec le MOB.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est déroulée la préparation du match contre l’ESS ?

Sidi Salah Yacine : Nous nous y sommes préparés le plus normalement du monde. Nous voulons réaliser un bon résultat pour prouver que nous ne méritons pas la place que nous occupons actuellement et pour faire taire toutes les rumeurs. Nous jouerons ce match avec la même hargne que lors des précédentes rencontres, car nous ne voulons pas fausser le championnat.

Mais ça ne sera pas facile car vous allez affronter le leader ?

Nous ne nous focalisons pas sur l’adversaire, nous voulons jouer notre jeu, quelle que soit l’équipe que nous affrontons, car nous n’avons rien à perdre puisque nous jouons nos derniers matchs en Ligue 1. L’ESS n’est plus à présenter, mais sur le terrain, nous aborderons ce match sans complexe et nous tiendrons tête à l’aigle sétifien, car la pression sera de leur côté.

Comment appréhendez-vous ce match ?

Je suis à la disposition du coach s’il me fait confiance. Contre le MCO, j’ai joué mon premier match en seniors et j’espère que j’ai été à la hauteur, malgré la défaite. Je tâcherai de refaire le coup contre l’entente

Qu’en est-il de votre avenir avec le club ?

Je suis encore dans la catégorie des U21, même si toute la saison je me suis entraîné avec les seniors où j’ai fait quelques apparitions. J’espère rester au MOB pour m’imposer et pourquoi pas être le gardien numero1 dans un proche avenir.

Vous avez un message à lancer aux supporters ?

Les supporters du MOB sont connus pour leur amour indéfectible aux couleurs vert et noir, ils ont prouvé leur soutien à maintes reprises et j’espère qu’ils le manifesteront encore face aux Sétifiens et lors des prochains matchs. Le club a besoin d’eux.

Propos recueillis par Z. H.