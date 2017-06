Une première historique en division honneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

La formation de l’ES Assi Youcef, qui a remporté haut la main le titre de champion de la division pré-honneur (groupe A), s’apprête à faire une entrée historique en division honneur la saison prochaine. Une première expérience pour les jeunots d’Assi Youcef, qui ne comptent pas faire dans la figuration dans ce nouveau palier. En effet, les poulains de Moh Chebballah, qui ont accompli une saison tout à fait exceptionnelle, semblent en mesure de concurrencer les grosses cylindrées de la division honneur. Le parcours éloquent réalisé lors de la saison qui vient de s’écouler témoigne des capacités de cette formation d’aller encore de l’avant. Auteurs d’une saison époustouflante, les gars d’Assi Youcef, qui ont dominé de bout en bout la compétition en dépit de la présence de plusieurs rivaux qui ne sont plus à présenter, à l’image de la JS Tadmaït l’AS Imazghren, l’AC Aïn Zaouia et l’ES Nath Irathen pour ne citer que ceux là, ont laissé une forte impression, qui en dit long sur leur qualité. Pour rappel, l’entente d’Assi Youcef a joué, à l’exception de la dernière rencontre face à la JS Aït Yahia Moussa, tous ses matches à l’extérieur (Ouadhias et Boghni), en raison de la non-homologation de son terrain. Un paramètre non négligeable qui ajoute au mérite de cette formation qui a réussi à tirer son épingle du jeu et s’offrir, au finish, la plus haute distinction : le titre de champion. C’est donc une consécration amplement méritée qui ne soufre d’aucune ambigüité. Il faut aussi dire que la nouvelle équipe dirigeante, à leur tête le président du CSA, Amar Belkessa et celui de la section football, Graïche Omar, a contribué énormément à ce sacre historique, décroché haut la main par cette surprenante équipe d’Assi Youcef qui renferme une pépinière de jeunes talentueux qui feront, sans doute, parler d’eux dans les années à venir. Le rêve semble, d’ores et déjà, permis pour cette jeune équipe qui attend, dans les prochains mois, la réception d’un terrain en gazon synthétique de 5e génération.

On songe déja à la prochaine saison

Un équipement qui vient, ainsi, récompenser les efforts des jeunes footeux de cette localité qui souffraient, depuis des années, de l’absence d’un terrain de foot approprié, à même de leur permettre d’exprimer pleinement leur talent et surtout de recevoir leurs adversaires à domicile. L’avenir s’annonce sous de bons auspices pour cette jeune et coriace équipe de l’ES Assi Youcef, qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et veut bien aller de l’avant en réussissant d’autres accessions aux paliers supérieurs. La présence des équipes qui ont de l’expérience, à l’image de la JS Boukhalfa, l’US Azazga, la JSC Ouacifs pour ne citer que ces dernières, fera que les dirigeants de l’ESAY se mobilisent davantage pour renforcer les rangs de l’équipe, par des joueurs chevronnés qui ont pour habitude d’évoluer dans ce niveau et dans des paliers supérieurs. Ils se sont déjà mis au travail et préparent activement la saison prochaine, pour que l’ES Assi Youcef puisse surprendre à nouveau et fasse sensation en division honneur.

Le coach Chaballah sera reconduit

Le coach Chaballah Mohamed a été pour beaucoup dans cette réussite de l’ESAY, en apportant sa touche sur le plan technique, tout en ayant la main mise sur son groupe, qui a adhéré à sa méthode de travail. Ce qui n’a fait que lui faciliter la tâche, en permettant au groupe d’aller de l’avant. Mohamed Chaballah qui a accompli du bon travail sera reconduit à la tête de la barre technique de l’ESAY en prévision de la prochaine saison sportive. Les dirigeants à leur tête le président Amar Belkessa et celui de la section football Graiche Omar, ont décidé de renouvelé leur confiance à ce technicien qui a prouvé son savoir faire, en menant pour la première fois dans son histoire l’ES Assi Youcef à la division honneur.

S. K.