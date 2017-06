Béjaïa en force

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

La mise en place des sélections féminines nationales U20 et U17 a eu lieu le 26 mai dernier, au Centre technique national de la FAF (Sidi Moussa). La wilaya de Béjaïa sera représentée par plusieurs joueuses de différents clubs.

En effet, Béjaïa vient de battre le record des présélectionnées en équipe nationales dans les deux catégories d’âge. En effet chez les U20, la direction technique régionale a convoqué 25 joueuses de la wilaya : trois de l’ESF Amizour (Hamaoui Nadjet, Aïtouche Soraya et Mezoued Thanyna), six du FC Béjaïa ( Gougam Nesrine, Tebri Cylia, Aït Aïssa Nouara, Atmani Adja, Toula Thinhinane et Maouchi Sara) et seize de l’AS Évasion de Béjaïa (Siouda Sabrine Lahlouh Wissam, Ihbarchene Tiziri, Yahiaoui Ledia, Moussouni Lydia, Adrar Nesrine, Lalouche Lylia, Kadri Wahiba, Khalfi Yasmina, Mezali Fatma, Brahmi Wissam, Azamoum Meriem, Siouda Sara, Ouar Fatma, Ousli Celia et Aït Sahel Kenza). Côté U17, il y a lieu de signaler la convocation trois joueuses de l’ESF Amizour , dont, Manseur Zahra et Bazizi Louiza qui ont pris part à un stage de préparation, aux côtés de trois autres du FC Béjaïa, à savoir Chalal Anaïs, Harouni Chanez et Hannachi Lynda, six de l’USF Béjaïa : Brahmi Maslia, Bagtache Fatma, Laïfaoui Sara, Abassene Melissa, Harra Noura et Menasri Lyna, trois du FC Akbou, en l’occurrence Rabhi Assia, Khadri Lylia et Djernine Melissa et six de l’ES Evasion de Béjaïa, à savoir Ihabachene Lydia, Ouasli Celva, Moussane Assia, Kadi Malika, Adrar Nesrine et Balahouane Mane. Ces sélections dénotent que le football féminin dans la wilaya de Béjaïa a pris de l’ampleur, comme en témoigne ces nombreuses filles des différentes catégories d’âge ayant opté pour cette discipline sportive, beaucoup plus populaire chez la gent masculine. La présence en force de ces talentueuses joueuses ne sera que bénéfique pour la région, mais aussi pour les sélections nationales féminines U 20 et 17.