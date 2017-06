La prochaine saison s’annonce passionnante

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Avec l’accession de l’US Soummam en Régionale 2 (groupe A), six équipes de la wilaya de Béjaïa évolueront la saison prochaine dans ce palier, dont trois du chef-lieu. Il s’agit de l’USM Béjaïa, Gouraya, le CRB Kherrata, l’OS El Kseur, l’ES Timezrit et le nouveau promu, l’US Soummam en l’occurrence. Cette présence massive des formations de la wilaya de Béjaïa dans le même groupe présage, dès maintenant, d’une saison pleine de chauds derbys. On notera, dans ce contexte, que de nouveaux derbys viendront s’ajouter à ceux que nous avons chaudement vécus cette saison. Il s’agit des derbys de la ville de Yemma gouraya qui opposeront l’USS à USMB, l’USMB à Gouraya et l’USS à Gouraya. D’autres animeront les débats entre l’OSEK et l’EST, deux communes distantes de 15 km, en plus des CRBK- USMB, CRBK - Gouraya et l’USMB - l’OSEK. Notons à titre de rappel que le plus grand perdant lors du déroulement du championnat de la saison sportive (2016-2017) est l’équipe du CRB Kherrata qui a raté l’accession devant l’USMDBK. L’équipe de l’olympique d’Akbou s'est, également, vu contraint de quitter ce palier, sous le regard médusé de ses inconditionnels. Cette saison sera, sans doute, gravée à jamais dans la mémoire des «Bleu et Blanc», sachant que leur club fétiche vient de vivre l'un des pires scénarios de son existence. La prochaine saison s’annonce donc palpitante pour ces clubs de la vallée de la Soummam, qui seront certainement au rendez-vous pour jouer les premiers rôles et les trouble-fêtes en championnat de la division régionale deux. Le CRB Kherrata qui a raté l’accession lors du précédent exercice au profit de l’USM Draâ Ben Khedda qui a ratissé large en dominant de bout en bout ses adversaires, tentera cette saison de rebondir et de jouer à fond ses chances pour accéder en régionale une. De même pour Gouraya Bejaia, l’ES Timezrit et l’USM Bejaia de se lancer dans la course à la montée au palier supérieur. Certes ce ne sera pas facile, devant les autres représentants des wilayas de Tizi Ouzou, de Bouira et de Boumerdès, qui auront leur mot à dire dans cette division, lors du prochain exercice footballistique. Pour dire que la mission des clubs de la wilaya de Bejaia au nombre de six, auront vraiment en face, des adversaires de taille, à l’image de l’ES Draâ El Mizan et du nouveau promu l’OS Moulediouane et des équipes de Bouira et de Boumerdès, qui ne vont rien lâcher dès le coup de starter de la saison sportive 2017-2018.

Samy H.