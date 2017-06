«Face au Togo, on doit élever le niveau»

Par DDK | Il ya 32 minutes | 108 lecture(s)

Le sélectionneur national s’est exprimé, en fin de match, sur sa première sortie avec les Verts, qui s’est conclue avec une victoire aux dépens de la bête noire de l’Algérie, la Guinée, sur le score de deux buts à un : «Ce que j’ai aimé, c’est l’attitude des joueurs pas seulement aujourd’hui, mais durant les 4 entraînements effectués. Il a y a eu des améliorations et il y en aura encore sur le plan agressivité. J’ai fait en sorte que les joueurs jouent plus compacts». Et d’ajouter : «Je préfère parler des joueurs, car ce sont eux qui jouent. Nous, on essaye de les aider, mais ce sont eux qui prennent les décisions sur le terrain». Pour ce qui est de la nervosité de ses joueurs face aux Guinéens, Alcaraz répond: «Il y a eu de la nervosité mais elle était positive, ils voulaient bien faire et s’améliorer. Il faut savoir qu’on n’a travaillé que quelques jours ensemble, il y aura donc d’autres choses à améliorer». Pour ce qui est du prochain match officiel face aux Togoloais, l’Espagnol dit avoir une idée sur le onze rentrant : «J’ai une idée sur le onze, ça dépendra du rendement des joueurs durant les jours à venir. On peut changer l’équipe selon les circonstances, pas qu’en défense centrale, mais plutôt selon les rendements des joueurs et leur comportement aux entraînements. Mais je pense qu’il y a eu du positif, et on va essayer d’élever le niveau durant le prochain match», conclut-il.

A. M.