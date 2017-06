Rassurant avant le Togo

Par DDK | Il ya 32 minutes | 90 lecture(s)

Plus de cinq mois après la dernière CAN ratée au Gabon, où ils se sont fait éjecter de la compétition dès le premier tour, les Verts se sont retrouvés, avant-hier, au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour donner la réplique à la sélection guinéenne, en amical.

C’est une équipe nationale new look qui s’est présentée hier au Stade de Tchaker, avec un nouveau sélectionneur, une nouvelle stratégie de jeu, de nouveaux joueurs lancés dans le bain, à l’image du jeune défenseur du Paradou AC Attal. Ce match a aussi vu l’entrée de l’attaquant Idriss Saâdi et le retour de Feghouli et Medjani, alignés en seconde mi-temps. Face à une coriace équipe de la Guinée, les poulains de Lucas Alcaraz ont trouvé des difficultés en début de partie, en se mettant en danger suite à ces occasions procurées par les Soumah et Cie qui ont inquiété le portier M’Bolhi, promu capitaine. Passés ces moments de doute, les camarades de Mahrez ont repris les choses en main et se procurent quelques opportunités de but. Leurs efforts ont été récompensés à la 37’ par ce but inscrit par le sociétaire d’Anderlecht, Sofiane Hanni, suite à un joli travail de Mahrez qui lance en profondeur Brahimi. Ce dernier s’engouffre dans la surface de vérité et prend à vitesse deux joueurs adverses avant de servir, sur un plateau, Sofiane Hanni qui surgit au bon moment pour ouvrir la marque, au grand bonheur des supporters algériens venus assister aux débats au stade Tchaker. C’est sur ce petit avantage en faveur de la sélection nationale que s’achève la première mi-temps. Après la pause citron, le coach de la Guinée, Kanfory Lappé, opère des changements qui s’avèrent concluants, puisque le rentrant Demba est parvenu à remettre les pendules à l’heure à la 58’. Lucas Alcaraz, très en colère suite ce but encaissé après une erreur de marquage de Mandi, décide de remplacer ce dernier en incorporant Medjani dans l’axe de la défense. Quelques minutes après, il aligne trois joueurs à fois : Soudani, Feghouli et Boudebouz à la 72’. Des choix payants pour l’Espagnol, puisque, six minutes plus tard, le pensionnaire du Dinamo Zagreb, Hilal El Arabi Soudani, d’une reprise de volée, double la mise et redonne l’avantage aux Fennecs. Les coéquipiers de Ghoulam continueront de dominer la partie, en multipliant les assauts. Ils auraient pu marquer d’autres buts par l’intermédiaire de Feghouli, Taïder et le rentrant Saâdi. Ce match pris, donc, fin avec une victoire rassurante pour les Verts, avant d’affronter le Togo dimanche prochain, pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 (Cameroun).

Aomar Moussi