Par DDK | Il ya 32 minutes | 78 lecture(s)

Baptême du feu réussi pour Attal

Le coach national, Lucas Alcaraz, a surpris plus d’un, avant-hier, en alignant d’entrée le défenseur du Paradou AC Attal. Ce jeune talent a occupé le poste d’arrière droit lors de cette joute amicale face à la Guinée. Il a joué l’intégralité de la partie et, pour une première, il a fait de son mieux, pour gagner des galons auprès du sélectionneur national. De l’avis des observateurs, le jeune Attal n’a pas déçu et il pourrait bien s’imposer dans le couloir droit de la défense des Verts.

Guedioura à la place de Taïder

Lucas Alacaraz a préféré faire confiance au milieu récupérateur Adlène Guedioura à la place de Saphir Taïder, qui a été relégué sur le banc des remplaçants. Guedioura a joué aux côtés de Nabil Bentaleb dans la récupération durant toute la partie. Le stade à moitié vide Le match amical, qui a mis aux prises les Verts au Silly National, n’a pas drainé beaucoup de monde lors de cette soirée ramadhanesque. En effet, les gradins étaient à moitié vides. Contrairement à ses habitudes, le public algérien n’a pas jugé utile de se déplacer au stade, pour assister aux débats. Les responsables, pourtant, ont ouvert les portes gratuitement aux supporters. Les tribunes se sont, plus ou moins, remplies en deuxième mi-temps, mais il n’y avait toujours pas beaucoup de monde.

Hanni se distingue

Sofiane Hanni s’est distingué face à la Guinée, en inscrivant un but après la demi-heure de jeu, suite à une jolie passe de Yacine Brahimi. Aligné d’entrée face aux Guinéens, Hanni a encore une fois confirmé son grand talent.

Une première pour Saâdi

L’attaquant de Courtrai, Idriss Saâdi, a fait sa première apparition sous le maillot national, avant-hier, face à la sélection guinéenne en prenant sa place à la 80’ suite à la sortie de Slimani. Le néo-international n’a pas eu assez de temps, pour s’exprimer son savoir faire.

A. M.