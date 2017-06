Par DDK | Il ya 32 minutes | 104 lecture(s)

Le coach du DC Boghni, Akli Tazekrit, parle dans cet entretien de l’erreur fatale de son équipe, qui lui a valu la relégation en pré-honneur, et de l’obligation de retrouver la division honneur la saison prochaine.

La Dépêche de Kabylie: Le DC Boghni est relégué en division pré-honneur suite à cette erreur administrative commise par la direction en faisant jouer un joueur suspendu…

Akli Tazekrit: Tout à fait, c'était difficile de digérer cette relégation surtout que l'équipe était classée en haut du tableau. Faire jouer un joueur sous le coup de la suspension nous a valu cette sanction qui a envoyé le club en division pré-honneur. C'est regrettable pour un club de la dimension du Djurdjura Club Boghni qui devrait jouer dans les paliers supérieurs. Néanmoins, c'est une saison à mettre aux oubliettes. Le DCB doit retrouver la division honneur dès la prochaine saison.

Après cette sanction, comptez-vous continuer à driver le DCB même en division pré-honneur?

Je ne vois aucun problème à coacher l'équipe en division pré-honneur. J'ai terminé la saison et j'ai fait de mon mieux pour permettre au DCB de jouer les premiers rôles. Ce qui est arrivé au club suite à cette sanction de la ligue de football de Tizi-Ouzou est bien dommage. Je suis prêt à rester à condition que tout soit mis au clair dès le départ et que les conditions soient réunies, pour remettre le club à sa réelle place.

Donc vous estimez que le DC Boghni ne mérite pas d'évoluer en division de wilaya?

C'est clair, le DC Boghni est un club qui a une longue histoire et qui a enfanté de grands joueurs ayant évolué dans des clubs de première division. La place du DCB n'est pas en championnat de wilaya, mais en régionale, en inter-régions ou en DNA. Il faut que tout le monde se mobilise autour du DCB pour lui permettre de retrouver sa place parmi les grands clubs de la wilaya de Tizi-Ouzou. Il n'y a pas longtemps, le DC Boghni jouait en régionale, pour vous dire que ce club mérite une meilleure place.

Avez-vous été contacté par d’autres clubs?

Oui, j'ai été contacté par plusieurs clubs de la wilaya et de la régionale, mais je préfère temporiser avant de trancher quant à mon avenir. Je donne la priorité au DCB, car je suis quelqu'un qui aime la stabilité. C'est une question de destin et on ne sait où on sera la saison prochaine (rire).

Entretien réalisé par Massi Boufatis