Ahmed Hameg reconduit à la barre technique

Par DDK

La direction du club de l'AC Tirmitine, qui joue en division pré-honneur de Tizi-Ouzou, a décidé de renouveler sa confiance au coach Ahmed Hameg qui a réussi un bon parcours avec l'équipe.

Les dirigeants de ce club ont donc jugé utile de prôner la stabilité à la barre technique, en permettant au coach Hameg de poursuivre sa mission et d'achever le travail qu'il a commencé avec l'équipe première, en prévision de la prochaine saison sportive qui s'annonce sous de bons auspices. «L’AC Tirmitine est une équipe composée de jeunes de la localité de Tirmitine et des villages limitrophes. On a accompli du bon travail ensemble et on aurait même pu prétendre à un meilleur classement, mais je dirai qu'on a réussi un parcours honorable", déclare-t-il. Et de conclure : «l'ACT, c'est chez moi et c'est ma maison et je connais assez bien les joueurs, les dirigeants et les gens de Tirmitine avec lesquels je m'entends à merveille. Donc je suis ravi de continuer l'aventure à la barre technique de l'ACT et j'espère que la prochaine saison sera la bonne". Une reconduction qui ne fera que soulager les joueurs qui souhaitent vivement réaliser l'accession la saison prochaine.

M. B.