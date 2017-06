Les Béjaouis dès aujourd’hui à Bechar

Par DDK | Il ya 32 minutes | 94 lecture(s)

La délégation du MOB se déplacera aujourd’hui avec un vol d’Air Algérie à Bechar, afin d’affronter la JS Saoura samedi prochain (22H30), en prévision de la 29e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Les dirigeants ont programmé le déplacement à Bechar pour aujourd’hui à cause de l’indisponibilité d’un vol vendredi vers la région de Saoura. Concernant leur retour, les Bejaouis devront passer la nuit de samedi à Bechar et prendre un vol dimanche vers Constantine. À noter que ce plan est dicté suite au refus de la ligue de changer l’horaire du match, malgré la correspondance envoyée à la LNF. Sur un autre volet, la direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, a réglé le problème financier des joueurs en versant 2 à 3 mensualités, avant-hier, aux derniers éléments qui n’avaient pas encore perçu leurs salaires.

Ighil, la priorité de Rezki

Après la rupture de contact avec Abdelkrim Bira, qui a décliné l’offre des dirigeants mobistes, la direction du MOB n’est pas restée bras croisés pour enrôler le futur coach des Crabes. En effet, et d’après une source fiable, Rezki serait contact avec plusieurs entraîneurs, dont Meziane Ighil, actuel entraîneur de la DRBT. Notre source a avoué que l’ancien entraîneur du MCA et de la sélection nationale serait en pôle position, pour prendre les rênes du club la saison prochaine et il aurait même fait l’unanimité au sein de la direction. Les premiers contacts auraient eu lieu dernièrement et par respect à son club employeur, Rezki attendrait la fin du championnat pour entamer les négociations de manière officielle, ajoute notre source.

Z. H.