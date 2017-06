Zeghdoud contacté

Par DDK | Il ya 32 minutes | 94 lecture(s)

On vient d’apprendre d’une source proche de la direction du club que le président du CA, Boualem Tiab, a pris attache avec l’ex-coach de l’US Biskra, Mounir Zeghdoud, pour lui proposer d’entraîner la JSMB la sai-son prochaine.

Pour rappel, Zeghdoud, qui a déjà joué à la JSMB en 2008, avait gagné le trophée de la coupe d’Algérie avec cette équipe et ne serait pas contre l’idée de contribuer à son retour en Ligue 1, une décennie plus tard. M. Tiab, qui a eu des garanties de la part du wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, d’aider le club sur le plan financier, entend bâtir une équipe conquérante dans la perspective du prochain exercice. C’est du moins ce que soutient encore notre source qui écarte au passage un éventuel retour du frère du président, Hafid Tiab, à la présidence du CSA, suite à la décision ferme de Zahir Guellati de céder son trône à l’issue des travaux de la prochaine AGO du club amateur. Par ailleurs, au moment où la direction du club promet d’apurer la situation financière des joueurs, des employés du club et de ses créanciers, à partir du 10 du mois en cours, des cadres de l’équipe sont actuellement convoités par d’autres clubs dans la perspective de la saison prochaine. C’est le cas encore cette semaine du défenseur Oussama Khellaf qui a été contacté par le nouveau promu en Ligue 1, l’USM Blida, ou encore par l’autre nouveau promu en Ligue 2 Mobilis, le RC Kouba, qui voudraient l’engager. Seulement, l’on voit mal la direction des Vert et Rouge libérer cet élément qui a réalisé de si belles prestations avec son équipe lors de la saison dernière. Cela dit, et heureusement pour la formation phare de la Soummam, tous les cadres de l’équipe convoités en ce moment restent liés au club jusqu’en juin 2018. Pour rappel, seuls quatre éléments de tout l’effectif de la saison écoulée sont en fin de contrat avec la JSMB. Il s’agit de Zerrouki, Lahlouh, Bouzera et Doumi.

B Ouari.