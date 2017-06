L’AG ordinaire renvoyée à après l’Aïd

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Alors que la direction de la JSM Béjaïa s’apprête à apurer la situation financière de ses employés, des joueurs et des créanciers du club à partir de demain, la date de l’AGO du club amateur, pour l’approbation des bilans moral et financier, vient d’être renvoyée à après l’Aïd.

C’est ce que vient de nous révéler une source proche de la direction de la formation phare de la Soummam qui ajoute que l’autre AG de la société sportive par actions (SSPA) aura lieu juste après. Par ailleurs, et selon les informations en notre possession, la piste de l’ex-entraineur de l’US Biskra, Mounir Zeghdoud, serait la plus envisagée par la direction de Boualem Tiab qui a déjà reçu l’accord de principe de l’ancien joueur de la JSMB et de l’USMA. Celui-ci, et selon un de ses proches, ne serait pas contre l’idée de revenir à Bejaia en sa qualité d’entraineur après avoir brandi avec cette équipe le trophée de Dame coupe en tant que capitaine d’équipe lors de la saison 2007/2008. Une nouvelle qui semble avoir déjà fait l’unanimité parmi les amoureux du club. En attendant ce que nous réservera le prochain tête-à-tête qu’on dit imminent entre Tiab et Zeghdoud au courant de la semaine prochaine, les inconditionnels de la JSMB continuent à guetter avec beaucoup d’intérêt toute nouvelle susceptible de les réjouir s’agissant du devenir immédiat de leur club de cœur. Ils rêvent d’ores et déjà d’un retour en ligue 1 mobilis, dès la prochaine saison. La venue de Zeghdoud à la barre technique de la JSMB se précise donc de jour en jour. C’est le souhait des amoureux de la JSMB qui veulent voir leurs favoris redémarrer sur de bonnes bases, pour attaquer l’inter saison sous de bons auspices et avec de grandes ambitions en ligue 2 mobilis, qui s’annonce palpitante, avec notamment au menu le derby bougiote qui reviendra la saison prochaine