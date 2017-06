«Notre parcours est positif»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le co-entraîneur des Diables rouges, Nabil Mazri, estime que son équipe a réalisé de bons résultats en se classant troisième de ce groupe de la division honneur. Pour lui, le parcours est amplement positif, malgré l’accession ratée.

Effectivement, bien que nous ayons raté de peu l’accession, je dirai qu’on a réussi malgré tout à terminer la saison en beauté et à une place honorableSi l’on considère les moyens dont dispose le club, je dirai sans risque de me tromper qu’on a accompli un parcours honorable. Vous n’êtes pas sans savoir qu’on s’est battus à armes inégales. La plupart des équipes du groupe et plus spécialement celles qui ont joué les premiers rôles fonctionnent avec plus de moyens que le SSSA, toujours est il qu’on a réussi à leur tenir tête, terminant ainsi dans une position très honorable. Le bilan de notre équipe est très positif puisque nous avons misé sur le maintien en début de saison avec une meilleure place au classement avant de nous retrouver en train de disputer la carte de l’accession. Certes, nous avons perdu quelques matchs importants, mais cela ne remet pas en cause la qualité du parcours que nous avons réalisé. On a terminé le championnat derrière le champion du groupe, l’US Soummam et le SRB Tazmalt, avec 58 points au compteur (18 victoires, quatre nuls et 6 défaites), troisième meilleure attaque avec 51 buts inscrits et également troisième meilleure défense du groupe avec 16 buts encaissés

Donc, c’est une saison bien réussie pour vous ?

Oui. Quels que soient les commentaires qu’on peut faire sur notre parcours cette saison, il reste que nous avons réalisé de bons résultats avec du beau jeu que peu d’équipes pratiquent comme nous et c’est là notre grande satisfaction. Chaque année, nos meilleurs éléments changent d’air et nos dirigeants n’ont pas les moyens financiers pour faire un bon recrutement. On travaille avec des moyens modestes et on essaye tant bien que mal, chaque saison, de mettre sur pieds une équipe compétitive.

Peut-on connaître les raisons qui vous ont privés de l’accession ?

Plusieurs paramètres nous ont fait défaut cette saison. Comme je l’ai dit auparavant, plusieurs de nos meilleurs éléments sont partis sous d’autres cieux. Au début, nous avons mal entamé le championnat et nous avons perdu plusieurs points à domicile. Toutefois, et c’est presque commun à toutes les petites formations, le problème financier a beaucoup affecté les joueurs. Mais c’est l’état du stade qui empêche le SSSA de se distinguer. Pour cela, je lance un appel aux responsables locaux et de wilaya pour que le projet de la rénovation de notre stade soit réalisé dans les plus brefs délais. Avec tout ça, on aurait pu réaliser l’accession.

On sent tout de même qu’il y a de la satisfaction…

Vous devez comme tout les observateurs savoir qu’on a mis beaucoup de jeunes dans le bain, la moyenne d’âge de notre effectif est de 22 ans, ce qui n’est pas rien en matière footballistique et c’est cela notre grande satisfaction.

Selon vous, le SSSA pourra-t-il retrouver un jour sa place en Régionale ?

Oui, avec l'éclosion des jeunes talents qui ont affiché de grandes dispositions, le SSSA est bien armé pour viser haut et atteindre le sommet de la hiérarchie du football national. Avec ces jeunes, l'avenir du club est assuré. Avec un peu plus de moyens, et un stade doté d’une pelouse gazonné, le SSSA peut en effet retrouver facilement sa place en Régionale

Comment jugez-vous le niveau de la division Honneur?

Le niveau de cette division est très relevé, mais il a été dominé par un groupe d’équipes qui a montré de belles facettes de jeu. Je citerai l’US Soummam, le SRB Tazmalt, le RC Seddouk, le NC Béjaia et la JS Ighil Ouazoug et bien sur notre équipe, lesquels ont émergé du lot.

Qu’en est-il de votre avenir ?

Pour le moment, je suis toujours là. Je pense qu’il faut un temps pour chaque chose. Il faudra attendre un peu. Je crois aussi que c’est une question de «mektoub».

Un dernier mot pour conclure…

Je tiens à remercier tous les gens qui nous ont aidés de près ou de loin. Je remercie d’abord les joueurs pour les efforts qu’ils ont fournis durant toute la saison. Mon vœu le plus chère est de terminer l'exercice prochain comme champion de ce groupe. Et merci à la Dépêche de Kabylie de s’intéresser autant aux petites équipes.

Entretien réalisé par Samy H.