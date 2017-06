Le NAHD entamera la compétition face à El Wihda

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le représentant algérien au championnat arabe entamera la compétition le 22 Juillet prochain, face à son homologue d’Al Wihda (Emirats arabes unis). Une rencontre qu’abritera le stade Al Salam du Caire. Les Sang et Or, versés dans le groupe A de ce championnat arabe des clubs champions, joueront leur deuxième match contre El Fayçali (Jordanie), le 25 du même mois, avant de donner la réplique au Ahly du Caire (Egypte), le 28 Juillet lors de la dernière journée de ce premier tour. Cette compétition, qui s’étalera du 21 juillet au 5 août se déroule en terre égyptienne avec la participation de 12 équipes de 12 pays arabes. Les premiers des trois groupes (A, B et C) ainsi que le meilleur deuxième se qualifieront en demi-finales qui auront lieu le 2 août. Les équipes qualifiées au dernier carré auront droit à une prime de 200 000 dollars, tandis que le finaliste touchera 600 000 dollars. Enfin le vainqueur de cette compétition empochera la somme de 2 500 000 dollars. Pour rappel cette compétition dans son ancienne formule (coupe arabe des clubs champions) s’est arrêtée en 2013 avec la consécration de l’USM Alger devant la formation d’El Arabi (Koweit) (0-0 et 3-2), et ce, suite au retrait du sponsor officiel. La finale de ce championnat arabe des clubs champions est prévue le 5 Août prochain. Les Nahdistes comptent réussir un bon parcours dans cette compétition, et pourquoi pas rééditer l’exploit de l’USMA en s’offrant le trophée.