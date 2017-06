Alcaraz tient son onze

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

À la veille de la rencontre face au Togo dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 (Cameroun), le sélectionneur national Lucas Alcaraz a une idée plus précise sur le onze rentrant.

Après avoir testé plusieurs joueurs face à la Guinée en amical mardi dernier, où il a fait jouer 16 joueurs, l’Espagnol connait désormais les qualités et le niveau de chacun des joueurs pour composer son onze qui affrontera demain soir les Eperviers de Claude Le Roy. Certains joueurs qui n’ont pas donné satisfaction face à la Guinée risquent donc de se retrouver remplaçants face aux Togolais. En défense, le chevronné Carl Medjani, qui a fait une entrée réussie, devra être associé d’entrée à Bensebaini dans l’axe de la défense, alors que Mandi sera repositionné dans le couloir droit à la place du jeune Attal. En milieu de terrain, c’est la paire Taider-Bentaleb qui sera chargée de la récupération et Guedioura sera relégué au banc des remplaçants. Pour le milieu offensif, Brahimi sera reconduit sur le côté droit, alors que Mahrez jouera sur le côté gauche, tandis que Boudebouz est en ballotage avec Hanni pour jouer juste derrière le centre-avant Slimani qui a toujours la confiance du coach, malgré sa piètre prestation face aux Guinéens. Il n’est néanmoins pas à écarter de voir le sélectionneur national revoir sa copie, en alignant Soudani d’entrée face aux Eperviers, demain soir, au stade Tchaker de Blida. Les camarades de Ryad Mahrez effectueront leur dernier galop d’entraînement aujourd’hui et le coach national sera appelé à apporter quelques retouches à son onze et à son dispositif tactique qui sera mis en œuvre demain à 22h, pour réussir une deuxième victoire de suite et la première en match officiel.