«On doit bien entamer ces éliminatoires»

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Ryad Boudebouz s’est exprimé, avant-hier, en zone mixte, à propos du précédent match face à la Guinée et de celui de demain soir contre les Eperviers du Togo : «Contre la Guinée nous avons démontré beaucoup de solidarité prouvant que nous sommes une équipe solide malgré le peu de temps passé avec le nouveau coach». Et d’ajouter : «Contre le Togo, il faudra valoriser le travail effectué cette semaine et arracher les points de la victoire pour bien lancer les qualifications pour la CAN-2019. Pour ma part, je pense que le Togo est une équipe offensive mais qui va être privée des frères Aité et Romao, c'est donc à nous d'en profiter pour gagner devant nos supporters». Bouedbouz auteur d’une belle prestation face aux Guinéens est pressenti pour jouer d’entrée face aux Togolais.