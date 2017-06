L’équipe s’est déplacée avec 12 joueurs

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

La délégation du MOB, qui a rallié Bechar avant-hier, affrontera, dans la soirée d’aujourd’hui (22h30), l’équipe de la JS Saoura, pour le compte de la 29e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. À signaler que l’équipe a fait le déplacement avec l’absence de plusieurs joueurs. Il s’agit des Daïf, Cheklam (blessé), Bouchama, Rahal (blessé), Athmani et Baouali qui n’ont pas jugé utile de faire le déplacement à la Saoura, en laissant l’équipe avec 12 joueurs seulement, dont les trois seniors Belkacemi, Ferhat et Hamzaoui (gardien de but). Des absences qui n’ont pas plu à la direction qui compterait sanctionner les éléments susdits. Concernant le volet technique, Amar Allou n’aura pas une grande marge de manœuvre pour composer son onze rentrant, puisqu’il a entre les mains un effectif très réduit, chose qui peut compliquer la tâche sur le terrain, notamment en cas de blessure. Par ailleurs, et après Ighil et Ousmane, Khouda, l’ancien coach de la JSS, intéresserait beaucoup la direction du MOB. D’après des échos, des contacts préliminaires auraient même eu lieu entre les deux parties, en attendant les négociations officielles.

Z. H