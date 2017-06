Le match du maintien pour les Kabyles

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

La JSK recevra l’USMBA cet après-midi à 17h au stade du 1er Novembre, pour le compte de la 29e journée du championnat de Ligue 1 mobilis.

Ce match sera celui de la saison pour les Kabyles qui peuvent assurer leur maintien dès cette journée. En effet, en cas de victoire, mais aussi de match nul entre l’USMH et le RCR, ou de victoire de la formation d’El Harrach, la JSK assurera officiellement son maintien. À deux points d’avance du RCR, les Kabyles sont en pôle position pour assurer leur maintien. Le coach Rahmouni ne veut, en aucun cas, rater ce rendez-vous face à une équipe de l’USMBA qui joue le podium, en insistant auprès de ses poulains sur l’importance de remporter le gain du match et assurer le maintien dès cet après-midi. «Certes, avec la victoire réalisée face a Médéa, on a fait un grand pas pour le maintien. Mais on doit battre l’USMBA, pour réaliser officiellement le maintien. En tout cas, on jouera avec un seul objectif : celui de gagner la partie», a déclaré le coach kabyle. Côté effectif, le match d’aujourd’hui verra le retour de l’arrière gauche Ferhani qui a purgé sa suspension face à Médéa. Le staff technique kabyle aura, ainsi, toutes ses cartes gagnantes lors de cette confrontation. L’autre affiche de cette journée mettra aux prises l’USMH et le RCR au stade de Mohamadia. Le faux pas est interdit aux deux équipes qui luttent pour assurer leur maintien. Cependant, si l’USMH (34 points) gagne, elle assurera son maintien. Pour le RCR (32 points), il doit attendre la dernière journée, même en cas de victoire aujourd’hui. L’autre match opposera le MCO et le DRB Tadjenanet. Cette dernière cherchera la victoire en affrontant le MCO qui a déjà assuré son maintien. En cas de match nul, il suffit au DRB Tadjenanet de gagner le dernier match at home face l’ESS pour assurer son maintien. L’autre formation concernée par la relégation, le CSC en l’occurrence, affrontera le NAHD au stade du 20 Août. Les poulains d’Amrani viseront la victoire pour faire un grand pas vers le maintien face au NAHD qui est déjà en vacance en championnat et qui prépare la Coupe arabe. Pour le match CRB - CAB, il sera sans enjeu pour les deux équipes. Le CAB est déjà relégable et le CRB a consommé ses chances de jouer le podium. Les trois autres rencontres seront intéressantes pour les clubs qui jouent le podium après que l’ESS a remporté le titre. Cette dernière recevra l’USMA qui vise toujours la seconde place. En effet, la formation de Soustara cherchera la victoire pour augmenter ses chances de terminer seconde et participer à la Ligue des champions africaine la saison prochaine. Pour sa part, le MCA, qui veut aussi la seconde place, recevra l’O Médéa à Bologhine. Les poulains de Mouassa ne jurent que par la victoire pour augmenter leurs chances de terminer seconds. La dernière rencontre de cette journée mettra aux prises la JSS et le MOB. La JSS prétend à terminer au moins quatrième et disputer une compétition régionale la saison prochaine.

Ultime séance hier après-midi

Les Kabyles devaient effectuer leur dernière séance d’entraînement hier après-midi au stade du 1er Novembre. Le coach Rahmouni a apporté les derniers réglages à ses poulains avant le match capital d’aujourd’hui face à l’USMBA. Il a demandé à son groupe de faire le maximum pour gagner la partie pour assurer le maintien. À signaler que le regroupement des Kabyles a eu lieu à l’hôtel Ittourar.

M. L.