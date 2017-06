Rachid Adghigh honoré le 21 juin

Par DDK | Il ya 30 minutes | 89 lecture(s)

Sur initiative de l'Amicale des anciens internationaux de football (AAIF), présidée par Ali Fergani, une réception sera organisée en l’honneur de l’ex-international et libéro de charme de la fameuse et glorieuse équipe de la JSK, le Jumbo Jet, Rachid Adghigh.

Une réception qui se veut un hommage à l’une des gloires du football national. Selon des indiscrétions, cette manifestation qui sera organisée sous le haut patronage du wali de Tizi-Ouzou, est prévue le 21 juin prochain au niveau de la nouvelle salle OMS du stade 1er novembre à partir de 23h00. Aussi et afin d’assurer la réussite ce cet hommage, la direction de la Jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou aurait déjà entamé les préparatifs afin de réunir toutes les conditions avant le jour J. Un rendez-vous de taille qui drainera à coup sûr la grande foule pour assister à cet événement, sachant toute l’estime que voue la Kabylie à son enfant qui a participé grandement à l’ascension de la JSK. Des projections-vidéo et des témoignages sur la carrière du joueur seront au menu de cette soirée ramadhanesque qui s’annonce d’ores et déjà des plus émouvantes et des plus grandioses. Pour rappel, la DJS a déjà organisé des manifestations similaires en rendant un vibrant hommage à trois autres grandes figures emblématiques du club kabyle. Le premier c’était un mémorial à la mémoire de l’ancien président du club, Hadj Mansour Abtouche. Une manifestation organisée, pour rappel, en collaboration avec l’amicale des internationaux algériens. Le deuxième à être honoré c’est l’ancien avant-centre international, Rezki Kouffi qui n’est plus à présenter, lui qui avait inscrit le but qui a permis à la JSK d’accéder en division 1 en 1969. Enfin, le troisième hommage a été rendu à Moh Lounes Madiou, membre fondateur de la JSK avant d’occuper plusieurs fonctions au sein de son club, premier secrétaire général en 1946, dirigeant et ensuite président du comité directeur. L’hommage lui a été rendu peu avant sa mort à l’âge de 100 ans. Des hommages auxquels ont tenu à assister des anciens footballeurs et des personnalités de tout bord. Des initiatives qui ont été vivement saluées par tous.

S. K.