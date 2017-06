Le verdict reporté au 22 juin

Par DDK | Il ya 30 minutes | 68 lecture(s)

Le président du conseil de gestion de la SSPA/MOB, M.Mustapha Rezki, s’est déplacé jeudi passé au siège de la CRL avec un dossier consistant, concernant les 4 joueurs ayant déposé leurs contrats.

Il s’agit de Bentayeb, Lakhdari, Khadir et Messaadia. Après les cas de Rahmani et Salhi, Rezki a déposé les bons de versement des salaires des 4 joueurs cités plus haut. Et le verdict, qui sera sûrement en faveur du MOB, est attendu pour le 22 juin prochain. La nouvelle direction du MOB veut en finir avec le problème de la CRL et se mettre, ainsi, en position de force en cas où un joueur veut quitter le club. M.Rezki nous a avoué qu’il ne s’opposera pas à aucun joueur, sous contrat, qui veut changer d’air, à condition de négocier sa lettre de libération.

Z. H.