La direction veut prolonger les jeunes du cru

Par DDK | Il ya 31 minutes | 97 lecture(s)

La direction de la JSM Béjaïa prépare d’ores et déjà la prochaine saison, en décidant de passer à l’action pour prolonger les jeunes du cru.

Alors que des cadres de l’équipe font l’objet de convoitises et même de contacts avancés de la part de certains clubs de l’élite, à l’instar de l’axial Slimane Allali, approché par le NAHD qui voudrait l’enrôler dès cet été, la direction de la JSM Béjaïa songe à prolonger les contrats des jeunes du cru, promus en séniors lors de la saison passée. Ceci non sans revoir à la hausse leurs salaires, sachant que certains d’entre eux ont brillé de mille feux et gagné, par la même, l’estime et le respect des amoureux du club. Il s’agit notamment de Ghanem, Hamouche, Ayad, Mahmoudi et autres Boughanem, constituant tous l’avenir de la formation phare de la Soummam. En d’autres termes, et en voulant procéder de la sorte, la direction de Tiab voudrait surtout couper l’herbe sous les pieds de certains managers qui voudraient les transférer, coûte que coûte, ailleurs, à l’exemple de Nabil Khellaf et Fouad Ghanem qui demeurent les plus visés. En tout cas, les choses s’éclairciront de façon définitive dans les jours qui viennent concernant le nouvel effectif de la JSMB, soit après la régularisation de la situation financière de tous les joueurs, comme promis par la direction de Tiab qui entend libérer nombre de titulaires n’ayant pas apporté «le plus attendu» lors de la saison qui vient de s’écouler. Place maintenant à la préparation de la prochaine saison, qui s’annonce d’ores et déjà, palpitante et difficile, vu le nombre de prétendants à l’accession qui vont afficher leurs ambitions, pour la saison 2017-2018. Les dirigeants se sont donc fixés comme objectif de remettre la JSMB à sa réelle place, comptent prolonger les jeunes de cru, tout en ratissant large en engageant des joueurs de valeur qui pourront apporter un plus à l’équipe et contribuer au retour du club de la vallée de la Soummam parmi l’élite.

B Ouari.